Aanhouding verricht in onderzoek naar bankpasfraude

Het slachtoffer en zijn vrouw, woonachtig in Valkenswaard, werden op 12 augustus 2021 telefonisch benaderd door een zogenaamde medewerkster van hun bank. Zij vertelde dat er geld van de bankrekening was geprobeerd af te halen. De bankpas van het slachtoffer zou ‘geïnfecteerd’ zijn en omgeruild moeten worden voor een nieuwe en veilige pas. Nadat ‘een collega’ de bankpas aan de deur van het slachtoffer uit Valkenswaard had opgehaald, werd er ruim 19.000 euro gepind van de rekening van het slachtoffer en zijn partner. Na een grootschalig onderzoek kon één persoon worden opgepakt. De man wordt verdacht van oplichting en diefstal.

‘’We bellen u om u te waarschuwen dat uw bankpas is geïnfecteerd. We moeten snel zorgen dat u een nieuwe bankpas krijgt, zodat criminelen niet bij uw geld kunnen komen’’. Met dit soort angstwekkende berichten worden vaak oudere slachtoffers benaderd. ‘Gelukkig’ is er een collega in de buurt die de pas wel even op kan halen. Eenmaal in het bezit van de bankpas en de ontfutselde pincode halen de criminelen de hele bankrekening leeg van het slachtoffer. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van een telefoonnummer waarbij het lijkt of er daadwerkelijk door de bank wordt gebeld. Dat wordt spoofing genoemd. Dit soort oplichting komen we bij de politie helaas steeds vaker tegen. Niet voor niets besteden we als politie steeds meer aandacht aan dit soort zaken. Zo is de recherche in Helmond al lange tijd bezig met een onderzoek naar een bende die zich bezig houdt met bankpasfraude. De aanhouding van gisteren is een eerste stap in het oprollen van deze criminele organisatie.

Slachtoffer van spoofing?

Doe dan aangifte. Dit kan alleen op een politiebureau. Bel 0900 8844 (lokaal tarief) voor een afspraak.

Preventietips

Meer info over wat je tegen dit soort oplichtingsvormen kunt doen? Lees het hier of bekijk dit filmpje.