Illegaal vuurwerk aangetroffen in woningen

De handel in illegaal vuurwerk wordt keihard aangepakt door de overheid. Deze verdachten kwamen in beeld tijdens een onderzoek van de politie. Ze zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Het vuurwerk is in beslag genomen en zal worden vernietigd. Naast het vuurwerk werd er in één van de woningen ook een vuurwapen en een balletjespistool aangetroffen. Daarnaast werd er in de andere woning een geldbedrag gevonden.