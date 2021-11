Man in woning belaagd en beroofd

Vragen aan het publiek

* Heeft u iets gezien afgelopen donderdagavond in de omgeving van de Jan Verfailleweg?

* Heeft u informatie maar wilt u liever anoniem melding doen? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

* Heeft u camerabeelden vanuit de omgeving (woning, bedrijf of dashcam) waar deze dader mogelijk op te zien is op donderdagavond tussen 19.30 en 21.00 uur?

Dan komt de recherche graag in contact met u. Informatie kan gedeeld worden via tel.nr. 0900-8844 of via onderstaand contactformulier. Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 2021240599 bij. Alvast dank!

2021240599