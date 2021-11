Liveblog ongeregeldheden Coolsingel

Afsluitend en samenvattend bericht liveblog

Tot nu toe weten we dit over de ongeregeldheden. Een niet gemelde demonstratie heeft zich ontwikkeld tot grote ongeregeldheden in het centrum van Rotterdam. Een groep van 100 personen hadden zich verzameld aan de Coolsingel. Ze wilden een statement maken tegen het coronabeleid. Er waren tientallen agenten aanwezig met het doel om de demo vredig te laten verlopen. De sfeer werd snel grimmig en er werd veel en zwaar vuurwerk afgestoken. Het had niets weg van een demonstratie. De groepsgrootte groeide ook snel tot honderden personen.

De openbare orde was dusdanig in het gevaar dat er noodbevel van kracht kwam. Mensen mochten zich niet ophouden op en rondom de Coolsingel en de twee stations Centraal Station en Blaak. Centraal station werd vanwege de ongeregeldheden gesloten. Het treinverkeer werd stilgelegd. De politie moest opschalen en eenheden uit het gehele land zijn naar Rotterdam gekomen om ondersteuning te bieden. Ook de driehoek kwam bij elkaar. De relschoppers gedroegen zich heftig, ze belaagden agenten met vuurwerk en stenen. Er zijn publieke eigendommen vernield en in brand gestoken. De brandweer werd gehinderd om het werk te doen. Op meerdere momenten was de situatie dusdanig gevaarlijk en dreigend dat de politie zich genoodzaakt voelde na waarschuwingsschoten, gericht te schieten. Daarnaast heeft de burgemeester toestemming gegeven om de waterwerper in te zetten.

Gewonden tijdens ongeregeldheden

Tijdens deze rellen zijn er meerdere gewonden gevallen. Voor zover nu bekend gaat het om zeven slachtoffers. Hoe zij gewond zijn geraakt, hoe ernstig ze gewond zijn, kunnen we nog niet delen. Een journalist raakte gewond nadat hij werd belaagd door de relschoppers. Ook raakten agenten gewond tijdens deze ongeregeldheden.



Tientallen aanhoudingen

Er zijn tot nu toe tientallen aanhoudingen verricht. De verwachting is dat dit aantal oploopt. Er is een groot onderzoek gestart. Inmiddels heeft de politie ontzettend veel beelden ontvangen, waarvoor veel dank. Mocht je nog meer beelden hebben en met ons willen delen. Dan kan dat via dit formulier.

Rond middernacht was de situatie beheersbaar. Het onderzoek naar het optreden van de politie gedurende deze ongeregeldheden wordt door de Rijksrecherche uitgevoerd.



Hiermee eindigen we deze liveblog.

....

01.30: Er zijn politie-eenheden uit het hele land gekomen om te helpen om de orde te herstellen. De situatie is momenteel beheersbaar.



00.30: Er zijn inmiddels tientallen aanhoudingen verricht, de verwachting is dat er nog meer aanhoudingen volgen. Er zijn helaas rond de zeven gewonden gevallen, ook aan de kant van de politie zijn gewonden gevallen. Er zijn verschillende keren waarschuwingsschoten gelost. De sitautie werd op een gegeven moment zo gevaarlijk dat de agenten zich genoodzaakt voelden om op een moment gericht te schieten.





23.30 uur: Situatie in en rondom de Coolsingel is nog steeds onrustig. Maximale inzet van politie is noodzakelijk om de openbare orde zo spoedig mogelijk te herstellen. Er is nog steeds een noodbevel van kracht. Blijf weg op en rondom de Coolsingel.



22.55 uur: Het is belangrijk om goed beeld te schetsen van deze avond. Daar hebben we jullie hulp bij nodig. Beelden kunnen toegestuurd worden via dit formulier.



We zien veel vragen en ook beelden over een neergeschoten persoon. Onduidelijk is nog hoe en door wie diegene gewond is geraakt.



22.10 uur: Er zijn gewonden in verband met de geloste schoten.



22.00 uur: Op de Coolsingel worden momenteel charges uitgevoerd. De waterwerper is ingezet. Noodbevel is van kracht, mensen mogen zich niet ophouden op en rondom de Coolsingel en de 2 stations Centraal Station en Blaak. Centraal station is vanwege de ongeregeldheden inmiddels gesloten.



21.00 uur: Een demonstratie die vanavond om 20.00 uur begon op de Coolsingel is uitgemond in rellen. Op verschillende plekken is brand gesticht. Er is vuurwerk afgestoken en politie heeft meerdere waarschuwingsschoten gelost. Momenteel is de ME aanwezig om de orde te herstellen.