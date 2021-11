Toedracht brand Radarstraat in onderzoek

Hulpdiensten gingen met spoed met met meerdere wagens naar het pand. Van alle kanten heeft de brandweer het vuur geblust. Er werd gebruik gemaakt van onder andere een hoogwerker en een drone om zo een beter beeld te krijgen van de omvang van de brand. De brand greep snel om zich heen en sloeg over naar een naastgelegen pand. Door snel en goed optreden van de brandweer is verdere uitbreiding naar andere panden voorkomen. Twee mannen raakten lichtgewond in verband met vermoedelijk rookinhalatie, een man is vervoerd naar het ziekenhuis.

Ontploffingen

Er waren ontploffingen te horen in het pand waar ook veel accu's liggen opgeslagen en op te laden. Ook was er veel rook onder ander in de naastgelegen woonwijk en rondom Krimpen aan den IJssel.

Zorg in de wijk

Auto's van de politie reden rond in de wijk om bewoners uit voorzorg op te roepen om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten. Ook werd een NL-alert verstuurd. Bij bewoners van de Radarstraat en Van Speykstraat is aangebeld. Zij konden indien gewenst opgevangen worden in het sportcentrum Aquapelle. Een aantal omliggende bedrijven haalde voor de zekerheid hun spullen naar buiten. Agenten bewaakten deze spullen.



De politie onderzoekt de toedracht van de brand in samenwerking met team brandonderzoek.