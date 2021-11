Twee gewonden bij de uit de hand gelopen vechtpartij in Gorinchem

Rond 07.50 uur kreeg de politie een melding van een ruzie op de Drossaartstraat in Gorinchem. Ter plaatse bleek het al uit de hand gelopen te zijn en troffen zij een gewonde man met steekwonden aan. Deze 32-jarige man werd met zwaar letsel naar het ziekenhuis gebracht. Bij de schermutseling raakte ook een 27-jarige vrouw gewond, ook zij is voor de zekerheid meegenomen naar het ziekenhuis.

De politie startte direct een onderzoek naar de verdachte en al snel bleek dat deze zich verschanste in zijn woning aan de Drossaartstraat. Met hulp van de hondengeleider kon de 34-jarige man worden aangehouden. Hij is meegenomen naar het bureau en wordt verhoord. De politie doet verder onderzoek naar wat zich naar nou exact heeft plaats gevonden en kan de hulp van getuigen hierbij goed gebruiken.

Tips of informatie?

Heeft u meer informatie over dit steekincident dan komt de politie graag met u in contact. Ook wanneer u over camerabeelden bezit en deze nog niet gedeeld heeft hoort de politie graag van u. Dat kan via 0900-8844. Anoniem kan natuurlijk ook via 0800-7000.