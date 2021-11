Bestuurder gestolen bedrijfsbus rijdt in op politie, getuigen gezocht

Het gestolen voertuig is afkomstig uit een bedrijfspand aan de Landaasweg in Woudenberg. In dat pand namen inbrekers tussen 01.00 en 03.00 uur ruim de tijd om verschillende spullen te ontvreemden. Rond 03.00 uur rijdt de gestolen bedrijfsbus daar vervolgens weg. Achter deze bus, een rode MAN, zat een aanhanger met minikraan. Politieagenten zien het voertuig rond 05.00 uur de A12 afrit Harmelen oprijden. Bij het tonen van een stopsignaal besluit de bestuurder om gas bij te geven en ramt zo opzettelijk in op de achterzijde van het politievoertuig. De agenten zetten de achtervolging in en geven het voertuig een tweede stopteken. De rode bedrijfsbus rijdt daarbij hard achteruit en ramt zo nogmaals in op het politievoertuig.

Zoektocht

Zonder aanhangwagen reed het voertuig vervolgens in de richting van Harmelen. Door de opgelopen schade verliezen agenten de rode bedrijfsbus uit het zicht. Met meerdere eenheden en de politiehelikopter worden gezocht naar het voertuig. Deze werd in eerste instantie niet aangetroffen. Later die ochtend wordt het voertuig zonder passagiers aangetroffen aan de Techniekweg in Harmelen.

Iets gezien?

De politie is op zoek naar getuigen van deze inbraak en de vlucht van de dader of daders. Heeft u rond 01.00 uur bij de Landaasweg in Woudenberg iets gezien of gehoord of heeft u camerabeelden waarop iets verdachts is te zien rondom dit incident? Of heeft u de rode MAN bedrijfsbus zien rijden bij de Techniekweg in Harmelen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.