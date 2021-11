51 aanhoudingen voor rellen Coolsingel

Twee relschoppers raakten gewond toen zijn werden getroffen door een kogel. Zij liggen nog in het ziekenhuis. De Rijksrecherche doet altijd onderzoek wanneer de politie geschoten heeft, en onderzoekt ook of de verwondingen zijn gekomen door politiekogels.

Een agent raakte dusdanig gewond aan zijn been dat hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis, een ander kon worden behandeld door ambulancemedewerkers. Talloze politiemedewerkers liepen bij de belaging met stenen en vuurwerk lichte verwondingen en gehoorschade op.

Er zijn tot nu toe 51 aanhoudingen verricht voor openlijke geweldpleging, opruiing en overtreding van het noodbevel. Daarmee zijn nog niet alle verdachten van de rellen in beeld. Inmiddels heeft de politie al ontzettend veel beelden ontvangen, waarvoor veel dank. Mocht je nog meer beelden hebben en met ons willen delen dan kan dat via dit formulier.

Een niet-gemelde demonstratie ontwikkelde zich vrijdag tot grote ongeregeldheden in het centrum van Rotterdam. Een groep van honderd personen hadden zich verzameld aan de Coolsingel. Ze wilden naar eigen zeggen een statement maken tegen het coronabeleid. Er waren tientallen agenten aanwezig met het doel om de demo vredig te laten verlopen. De sfeer werd snel grimmig en er werd veel en zwaar vuurwerk afgestoken. De groepsgrootte groeide ook snel tot honderden personen.

De openbare orde was dusdanig in het gevaar dat er noodbevel van kracht werd. Mensen mochten zich niet ophouden op en rondom de Coolsingel en de twee stations Centraal Station en Blaak. Centraal station werd vanwege de ongeregeldheden gesloten. Het treinverkeer werd stilgelegd. De politie moest opschalen en eenheden uit het gehele land zijn naar Rotterdam gekomen om ondersteuning te bieden. Ook de driehoek; politiechef, hoofdofficier van justitie en de burgemeester, kwam bij elkaar. De relschoppers belaagden agenten met vuurwerk en stenen. Zij vernielden publieke eigendommen en staken die in brand, maar het grootste geweld richtten zij op de agenten en hun voertuigen.

Zelfs de brandweer werd gehinderd om het werk te doen. Op meerdere momenten was de situatie dusdanig gevaarlijk en dreigend dat de politie zich genoodzaakt voelde na waarschuwingsschoten, gericht te schieten. Daarnaast gaf de burgemeester toestemming om de waterwerper in te zetten om de relschoppers uit elkaar te drijven.

Tijdens de rellen zijn al 51 verdachten aangehouden, een groot onderzoeksteam is zaterdag een onderzoek gestart naar meer verantwoordelijken voor het buitensporige geweld. Inmiddels heeft de politie al ontzettend veel beelden ontvangen, waarvoor veel dank. We roepen iedereen op om niet te twijfelen en alle beelden met ons te delen. We kunnen overal wat aan hebben. Delen gaat eenvoudig via het volgende formulier. https://www.politie.nl/aangifte-of.../uploadformulier.html