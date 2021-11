Jongen slachtoffer van straatroof, politie zoekt getuigen

Rond 20.00 uur waren een drietal jongens in de Eversweerdestraat wat aan het kletsen, toen er twee mannen op hen af kwamen gelopen. Een van de mannen had een wapen bij zich. De daders wisten onder bedreiging van het wapen een 17-jarige jongen te beroven van persoonlijke spullen.

Een van de jongens roept meteen hulp in zodat de politie wordt gebeld. De jongen ziet de verdachten later nog fietsen, maar in de Haltestraat dumpen zij hun fietsen en gaan er te voet vandoor in het weiland langs de A58.

Politie en hondengeleiders zijn snel ter plaatse maar treft niemand meer aan. Wel vinden zij persoonlijke spullen die afkomstig zijn van de slachtoffers. Deze zijn veiliggesteld voor sporenonderzoek.

Signalement

De drie jongens konden een goed signalement geven:

Verdachte 1:

Ongeveer 175 centimeter lang, slank postuur en donkere huidskleur.

Donkere ogen.

Zwarte bivakmuts met daarover een zwarte capuchon.

Zwarte jas met daaronder een wit T-shirt

Zwarte trainingsbroek met witte strepen

Donkere schoenen, merk Nike.

Verdachte 2:

Ongeveer 170 centimeter lang, blanke huidskleur, stevig postuur.

Witte bandana voor de mond en neus.

Lichtblauwe ogen.

Witte capuchon, witte jas van het merk North Face.

Donker grijze joggingbroek

Zwarte Nike schoenen.

Getuigenoproep

Heeft u tussen 20.00 en 21.00 iets gezien in de omgeving? Heeft u wellicht gezien waar de twee verdachten naartoe gingen of heeft u camerabeelden waar zij op staan. Dan komen wij graag in contact met u via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.