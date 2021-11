Man rijdt onder invloed in op mensen

Etten-Leur - Vrijdagavond 19 november 2021 is een man vermoedelijk opzettelijk ingereden op een man en politieagenten op de Markt in Etten-Leur. Hij is aangehouden. Een politieagent is hierbij gewond geraakt aan haar hand. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.