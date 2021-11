Getuigen gezocht poging overval tankstation Groene Kruisweg

Foto: stockfoto politie



De overvaller, geheel gekleed in het zwart met zwart mondkapje, stapte rond 14.10 uur het BP tankstation aan de Groene Kruisweg in Rotterdam binnen. Hij eiste geld van de medewerker van het tankstation, maar die gaf niet zo maar toe. Dat zinde de overvaller niet waardoor hij met een hamer tegen het glas aansloeg en het pinautomaat kapot heeft geslagen. Vervolgens rende hij zonder buit weg in de richting van de standplaats van de RET. Er werd een zoektocht naar deze verdachte gestart, maar helaas troffen agenten hem niet meer aan. Daarom is de politie op zoek naar meer informatie.



Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden die kunnen helpen? Dan komen wij graag in contact met u via een van onderstaande mogelijkheden.