Man spuugt naar agent tijdens onderzoek

Rond 22.30 uur gaan agenten naar de Borculolaan. Een man met verward gedrag was uit het raam gesprongen. Toen agenten naar de woning van het slachtoffer liepen voor onderzoek, werd de weg versperd door een 28-jarige verdachte. De verdachte spuugde en schold richting de agenten. Ook spuugde hij naar beneden, waar een agent zich bekommerde om het slachtoffer. Hij bleef hiermee doorgaan, ondanks herhaaldelijke verzoeken om te stoppen. De man is aangehouden voor belediging en belemmering van het onderzoek ter plaatse. De verdachte verzette zich hevig en bleef schelden. Uiteindelijk is het gelukt om de handboeien om te doen en de man te vervoeren naar de politiecel.