Jongeren veroorzaken onrust in Stein en Roermond

Zaterdag in de loop van de dag werd bij de politie bekend dat op verschillende plekken in de provincie oproepen werden gedaan om samen te komen en de openbare orde te verstoren. Dit resulteerde erin dat vanaf ongeveer 19:30 uur in Stein en 19:45 uur in Roermond zich tientallen jongeren hebben verzameld. Na inzet van de politie was het rond 22:30 uur relatief rustig in Stein. In Roermond moest de ME er aan te pas komen om de rust te laten wederkeren. Bij de komst van de ME verspreidde de groep zich in kleinere groepjes. Rond 00:00 uur was de rust wedergekeerd. De politie heeft 12 personen aangehouden in Roermond en 1 persoon in Stein. Deze personen zijn aangehouden voor diverse overtredingen: bezit van zwaar vuurwerk, bedreiging, baldadigheid en het niet tonen van ID. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.



