Politie zoekt getuigen van branden in chalets/caravans Epe

Op zaterdagavond 20 november kreeg de politie melding van een brand in tuinschuur en overkapping. Deze brandden beide af. Bij deze brand raakte een naastgelegen chalet beschadigd. Nadat deze brand was geblust, werd er een tweede brand ontdekt bij twee caravans. Bij deze brand raakten twee chalets door overslag beschadigd. Om ongeveer 02:30 uur kregen de politie en brandweer opnieuw een melding van een brand. Nu stond er een chalet in de brand. Een naastgelegen chalet raakte door de brand ook in brand. In het naastgelegen chalet sliepen twee personen. Deze kwamen met de schrik vrij. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting en doet daarom onderzoek.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen van deze branden. Heeft u informatie over een of meerdere van de branden maar nog niet met de politie gesproken? Neemt u dan contact met ons op. Dat kan telefonisch via 0900-8844 of u kunt het hieronder staande Tipformulier invullen.

(2021544701)

(2021544586)

(2021545189)