Vrouw met geweld beroofd van tas; getuigen gezocht

Aan het begin van de avond liep de vrouw met meerdere tassen over de Van Maerlantstraat, toen zij lopend werd ingehaald door een man. Hij liep even voor haar tot hij zich op de hoek van de Lodewijk van Velthemstraat plots omdraaide en haar vastgreep. Hij bedreigde haar en trok met geweld de tassen van haar arm. Het slachtoffer kwam hierbij op de grond terecht. De dader rende daarna met één van haar tassen terug in de richting waar zij vandaan kwamen. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op aan haar benen. De politie heeft in omgeving naar de verdachte gezocht, maar de man niet meer aangetroffen.



De verdachte had een lichte huidskleur en kort zwart haar. Hij was klein van postuur en ongeveer 1,55 meter lang. Hij droeg een lange zwarte jas, een lichtblauwe spijkerbroek en witte sneakers. Hij had een blauw mondkapje voor zijn gezicht.



De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u rond 18:00 uur, voor of na de beroving, de verdachte in de omgeving van de Lodewijk van Velthemstraat gezien? Heeft u een camera in de buurt en mogelijk beelden van de verdachte? Of heeft u andere informatie over deze beroving? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem melden kan ook door te bellen met 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Of stuur uw tips/beeldmateriaal via het tipformulier.



2021242871