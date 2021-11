Getuigen gezocht van gewapende woningoverval Mariá Telkesstraat

Rond 15.45 uur krijgt de politie melding van de woningoverval waarbij meerdere verdachten met vuurwapens aanwezigen in de woning bedreigen. Wanneer de politie arriveert, zijn de verdachten er al vandoor. De politie doet in de woning en de omgeving een uitgebreid onderzoek naar de overval. In de woning treft de politie een hennepplantage aan, die vervolgens geruimd is. De verdachten zijn er met onbekende buit vandoor.

Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek naar de woningoverval en komt graag in contact met getuigen en/of betrokkenen. Heeft u iets verdachts gezien rond het tijdstip van de overval op de Mariá Telkesstraat? Of heeft u beelden die ons helpen bij het oplossen van deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0900-7000. Getuigen kunnen ook gebruik maken van onderstaand tipformulier en daarop ook beeldmateriaal uploaden.



Bvh: 2021239817