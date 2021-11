Getuigen gezocht na poging overval Dasstraat

Bij het zien van de overvaller met het mes in de snackbar vluchtten beide medewerkers via de achterzijde het pand uit. Daar bood een omstander direct hulp aan de slachtoffers. Vermoedelijk schrok de overvaller hiervan, want hij rende over de Dassstraat weg, richting het Salamanderpad. Direct na de melding zochten agenten in de omgeving naar de verdachte, echter troffen zij niemand aan.

Signalement

De verdachte is een magere man van 1.75 meter lang. Hij was geheel in het zwart gekleed en droeg een donkere broek met een opvallende witte verticale streep. Verder droeg hij een zwarte bivakmuts en had hij een rugtas bij zich.

Iets gezien of gehoord?

De politie zoekt getuigen die iets hebben gezien of gehoord zondagavond in de omgeving van de Dasstraat. Zag u verdachte personen in die omgeving? Neem dan contact op met 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier in. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.