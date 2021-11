Getuigenoproep: gewapende overval Chinees restaurant Eersel

Rond 20.15 werd melding gedaan van een overval op een Chinees restaurant in Eersel. Drie gewapende mannen drongen het restaurant binnen en hierbij werd een onbekend geldbedrag buitgemaakt. Het gaat om jeugdige verdachten, in het zwart gekleed en zij droegen maskers tijdens de overval.

Getuigen gezocht

De politie heeft een buurtonderzoek opgestart en diverse getuigen gehoord. Daarnaast komen we nog graag in contact met mensen die mogelijk meer hebben gezien. Woont u in de omgeving en heeft u een beveiligingscamera, of deurbelcamera? Dan kan het ook zijn dat u beelden heeft gemaakt die kunnen helpen bij het onderzoek. Ziet u op uw camerabeelden iets opvallends? Deel dit dan met ons.

Neem contact op

Neem dan meteen contact op met de districtsrecherche in Eindhoven via het landelijk politienummer 0900-8844. U kunt ook het tipformulier invullen of uw informatie delen via de opsporingstiplijn 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.