Zes aanhoudingen bij ongeregeldheden in Leeuwarden, meerdere verwacht

Relschoppers verstoorden rond 20.00 uur de voetbalwedstrijd in het stadion aan het Cambuurplein. Rond het Cambuurplein en Coopmansstraat werd er vuurwerk en stenen naar de politie gegooid. Agenten voelden zich op enig moment genoodzaakt hun wapen te trekken, al zij hebben niet geschoten. De openbare orde was dusdanig verstoord dat de burgemeester van Leeuwarden een noodbevel afgaf. Mede door de inzet van de Mobiele Eenheid (ME) keerde de rust weer terug.

Zes aanhoudingen

Twee mannen en twee jongens zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging zoals het gooien van een steen naar een politieauto. Het gaat om mannen van 19 en 21 uit Sneek en Leeuwarden en twee minderjarigen uit de gemeente Leeuwarden. Daarnaast werd nog een 22-jarige man uit Leeuwarden aangehouden voor belediging en een 18-jarige man uit Harlingen voor het gooien van zwaar vuurwerk in een groep. Zij worden verhoord en tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt.



Klaas Dunnink, teamchef van de politie in Leeuwarden: “Dit is de tweede keer in een week tijd dat de ME in Leeuwarden in actie moet komen. Er ontstond een dreigende situatie rondom het voetbalstadion, met als exponent een dusdanig gevaarlijke situatie dat vier van mijn collega’s zich genoodzaakt voelden hun wapen te trekken. Hierdoor bleef de groep die hen belaagde uiteindelijk op afstand en werd de situatie met de komst van de Mobiele Eenheid beheersbaar. Geweld tegen agenten is onaanvaardbaar en ik wil dan ook graag mijn grote waardering uitspreken voor iedereen die gisteravond onder moeilijke omstandigheden aan het werk was.”

Onderzoek

De politie start een onderzoek naar de ongeregeldheden die zondagavond in Leeuwarden plaatsvonden en verwacht binnenkort meerdere aanhoudingen te verrichten. Ben jij in het bezit van beelden van de ongeregeldheden in Leeuwarden? Deel die dan met de recherche. Dit kan door te bellen met 0900-8844, of ze te uploaden via het tipformulier. Anoniem kan je via meldmisdaadanoniem.nl of via 0800-7000 ook je informatie doorgeven.