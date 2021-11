Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding verdachte

Na een conflict zocht de verdachte de bewoner thuis op en bedreigde hem vanuit de tuin. Omdat hij daarbij de suggestie wekte dat hij een vuurwapen bij zich had, schakelde de bewoner de politie in.



Dankzij het signalement herkende een agent de verdachte op een parkeerplaats bij de woning. De man zat in een geparkeerde auto en ging er met zijn auto vandoor toen de agent hem wilde aanhouden. Omdat hij mogelijk een vuurwapen bij zich had, loste de agent een waarschuwingsschot. De verdachte reed met hoge snelheid door richting de Busken Huethove, waar politieauto’s de weg blokkeerden. Hij is aangehouden. Naar het vuurwapen is onderzoek gedaan, maar daarbij is niets aangetroffen. De verdachte, een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is voor verhoor ingesloten op het politiebureau.