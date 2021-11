Inbrekers in tuincentrum aangehouden

Omstreeks 02.30 uur kreeg de politie melding van de inbraak. Ter plaatse troffen de agenten een auto met twee inzittenden aan. Zij liepen letterlijk tegen de lamp. In de auto werd namelijk een grote hoeveelheid kerstverlichting en planten gevonden. De eigenaar van het tuincentrum kwam naar de winkel en herkende zijn spullen. Kort daarna zijn de camerabeelden bekeken waarop ook een derde persoon te zien was. Het duo is aangehouden. Naar de derde verdachte is de politie nog op zoek.

Getuigen of mensen die meer informatie hebben over deze inbraak kunnen contact opnemen met 0900-8844. U kunt ook anoniem uw informatie doorgeven, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.