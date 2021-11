Verkleinen van harde kern relschoppers

Roosendaal - Vanavond, maandag 22 november 2021, rond 20.30 uur zijn er wederom ongeregeldheden ontstaan in Roosendaal. Een groep van ongeveer 15 relschoppers was aanwezig in de wijk Langdonk. Vanavond is onder andere brandgesticht in een bushokje, bij afval en in een speeltuin. Ook werd op meerdere plaatsen vuurwerk afgestoken. De driehoek van burgemeester, openbaar ministerie en politie is in actie gekomen. In totaal zijn er 8 aanhoudingen verricht, waarvan 3 op heterdaad in verband met brandstichting. Door middel van aanhoudende inzet, ook vanavond weer, van politie en ME verkleinen wij de harde kern relschoppers.