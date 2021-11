Opnieuw verdachten aangehouden voor beroving Oss

In de nacht van 18 september kreeg het slachtoffer op de Nieuwe Hescheweg in Oss rake klappen en werd hij van zijn telefoon beroofd. Het slachtoffer hield bovendien een pijnlijke ellenboog en knie over aan de beroving. De verdachten, twee mannen van 18 jaar, zijn afkomstig uit Oss en Eindhoven. Al eerder werd een 16-jarige Ossenaar aangehouden.