Opnieuw aanhoudingen voor NEC-rellen

Na afloop van die wedstrijd NEC-Vitesse richtten hooligans zich tegen de politie. Er is onder meer met stenen gegooid naar agenten en er zijn tal zijn zaken vernield. Zo werd er voor 50.000 euro schade aan een ME-bus veroorzaakt. Op de avond zelf werden al 22 verdachten aangehouden. Twee weken geleden kwamen daar al drie verdachten bij, met de nieuwe aanhoudingen komt het totaal aantal verdachten op 34.

De nieuwe verdachten werden herkend op beelden. Er kwamen veel (anonieme) tips van burgers en politieagenten over de relschoppers. Eén verdachte (22 jaar) komt uit Bemmel, de anderen komen uit Nijmegen. De verdachten uit Nijmegen zijn tussen de 17 en 47 jaar oud.

Op 30 november staat er een rechtszaak gepland rond meerdere verdachten van de NEC-rellen. Vijf relschoppers hebben begin november al een straf opgelegd gekregen in een snelrechtzitting. Ook in de komende weken verwacht de politie nog bij nieuwe verdachten uit te komen. De verwachting is dat er binnenkort beelden gepubliceerd worden van relschoppers die nog niet herkend zijn.

^sk