Drie aanhoudingen ivm explosies bij woning

Op maandag 31 oktober, zondag 1 november en zondag 7 november zijn er bij een woning in de Govert Flinckstraat explosies geweest. Vermoedelijk is hierbij zeer zwaar vuurwerk gebruikt want bij beide explosies is de nodige schade ontstaan. Rechercheurs van district Zuid namen het onderzoek in handen en kregen zicht op de verdachten. De verdachte die eerder is aangehouden, is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en in bewaring gesteld. Hij heeft bekend de explosies te hebben veroorzaakt. De verdachten die gisteren zijn aangehouden, zijn ingesloten en in verzekering gesteld. Zij worden op dit moment verhoord. Het motief is nog niet duidelijk. Het onderzoek gaat voort.