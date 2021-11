Getuigen gezocht na ontploffing explosief woning

Getuigenoproep

De recherche stelt een onderzoek in en roept getuigen op zich te melden via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. De politie vraagt personen die beeldmateriaal hebben deze ter beschikking te stellen van het politieonderzoek. Heeft u foto's en/of filmopnames gemaakt? Heeft u andere informatie waarvan u denkt dat het van belang kan zijn voor het onderzoek? Dan vragen wij u deze te uploaden via het tipformulier.