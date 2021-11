Brand in woning in Den Helder

De recherche onderzoekt wat er precies gebeurd is. Wel is er een harde knal gehoord vlak voor dat de brand uitbrak. Of dat verband houdt met het ontstaan van de brand maakt ook deel uit van het politieonderzoek. Er is niemand gewond geraakt. Een buurtbewoner heeft rook geïnhaleerd en is door ambulancepersoneel onderzocht.

De politie doet een buurtonderzoek en komt graag in contact met mensen die meer informatie over deze zaak hebben. Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000

2021245331