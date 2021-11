Minderjarige jongen aangehouden met stroomstootwapen

Een oplettende agent liep gisteravond in zijn vrije tijd in de buurt van een supermarkt aan het Van Burgplein. Hij hoorde daar een groepje jongeren praten over een ‘taser’. Ook ving hij het herkenbare knetterende geluid van een stroomstootwapen op. Hij alarmeerde de politie. Ter plaatse konden de agenten het stroomstootwapen in beslag nemen. De jongen is aangehouden.

2021245107