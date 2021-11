Aanhouding na steekincident

Op woensdag 24 november 2021 om 20.50 uur kwam er een melding binnen bij het Operationeel Centrum. In een woning voor arbeidsmigranten aan de Raadhuisstraat zou iemand zijn gestoken en er zou veel bloed liggen. De hulpdiensten spoedden zich naar de woningen. De agenten troffen een slachtoffer met steekwonden onder de douche. In de woning lag een mes op de grond met bloed eraan. Medische hulpverleners ontfermden zich over het slachtoffer. De politie stelde een onderzoek in. De verdachte, een Poolse vrouw, was weg uit de woning. De woning werd een plaats delict en getuigen werden gehoord. Korte tijd later tipte een getuige de agenten dat er een auto door de straat reed waar de verdachte in zat. Dat bleek zo te zijn. De 28-jarige vrouw is aangehouden voor poging tot doodslag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. De recherche onderzoekt de zaak.