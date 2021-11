Twee verdachten van inbraak opgepakt

Op woensdag 24 november 2021 om 10.40 uur kwam er een melding binnen bij het Operationeel Centrum. Bewoners van de Poelsstraat belden dat ze twee inbrekers betrapt hadden. De bewoner had een man op het dak van de schuur gezien die naar beneden sprong en zijn schuur in liep. Toen de bewoner ook zijn schuur in liep kreeg hij een klap met zijn eigen heggenschaar van de inbreker. De aangever raakte lichtgewond. Twee mannen gingen er toen vandoor in een auto.

Aanhouding

Merk en type van de auto werden via de mobilofoon doorgegeven aan de beschikbare surveillance-eenheden. De aangifte werd opgenomen. Korte tijd later zag een surveillance-eenheid de betreffende auto rijden. De bestuurder negeert het stopteken en gaat er vandoor. Maar dat duurde niet lang want de surveillance-eenheid treft de auto, met gestolen kentekenplaten, aan in een sloot langs de Heerenweg in Ossendrecht. De twee inzittenden, een 31-jarige en een 32-jarige man uit Dinteloord, zijn aangehouden. De bestuurder bleek ook onder invloed te zijn. In de auto lagen enkele goederen en een mes. De auto, met spullen is in beslag genomen. De verdachten zijn naar het bureau gebracht en daar later in verzekering gesteld. De recherche gaat onderzoeken of dit duo ook voor de andere inbraken in schuurtjes in de omgeving in aanmerking komt.