Aanhouding drugsdealer Helmond

Uit onderzoek zijn er de afgelopen tijd voldoende verdenkingen ontstaan dat de aangehouden persoon zich bezighield met de handel in drugs. Dit bleek ook wel bij zijn aanhouding op 23 november, waar we 78 bolletjes cocaïne in zijn kleding aantroffen. Ook gebruikte hij voor zijn dealeractiviteiten een gestolen E-bike.

Bonte verzameling van drugs

Na zijn aanhouding hebben we vervolgens koers gezet naar een woning op de Lithoyenseweg in Helmond. Daar aangekomen was het al snel duidelijk dat de woning voor opslag- en de verwerking voor drugs werd gebruikt. In de woning troffen we naast een bonte verzameling van diverse soorten hard- en softdrugs ook nog illegaal vuurwerk aan. De bewoner van de woning moet nog worden gehoord over zijn rol in deze zaak.

Samen werken aan een veilige en leefbare binnenstad

We werken samen met de gemeente Helmond, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en andere organisaties aan een veilige en leefbare binnenstad. Acties en onderzoeken als deze die met regelmaat plaatsvinden zijn onderdeel van deze aanpak. Doel van de acties is informatie vergaren, het in verbinding komen met bewoners en ondernemers, het aanpakken van misstanden en het verstoren van criminele activiteiten.

(Anoniem) melden van verdachte zaken helpt

Meldingen van inwoners helpen bij de aanpak van criminaliteit. Inwoners die verdachte situaties zien of vermoeden dat er in hun buurt criminele activiteiten plaatsvinden, kunnen dat melden bij de politie via 0900 88 44. Melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000. Dit is het onafhankelijke meldpunt waar inwoners anoniem informatie kunnen geven over criminaliteit.