Verdachte aangehouden na lijkvinding Ringbaan Zuid

Rond 14.30 uur kwam een melding van een lijkvinding bij de hulpdiensten binnen. Er werd direct opgeschaald en ter plaatse werd een stoffelijk overschot van een vrouw aangetroffen.

Melden aan bureau

Kort na het aantreffen van het stoffelijk overschot meldde zich een persoon bij het politiebureau in Weert. Uit hetgeen hij vertelde kon een mogelijke relatie gelegd worden naar het incident aan de Ringbaan Zuid. De man van 37 jaar uit Weert werd in het politiebureau aangehouden.

Politieonderzoek

Woensdagmiddag is een groot politieonderzoek opgestart teneinde duidelijkheid te krijgen wat er precies gebeurd is en op welke wijze de verdachte betrokken kan zijn bij het aangetroffen slachtoffer.

Zo vindt er tactisch, forensisch en buurtonderzoek plaats, wordt de verdachte verhoord en worden er getuigenverklaringen opgenomen.

Maar ook dient er duidelijkheid te komen over de doodsoorzaak en identiteit van het slachtoffer. Dit is nog niet duidelijk. Sectie op het lichaam zal moeten uitwijzen wat de doodsoorzaak is. Het vermoeden bestaat wel dat er sprake is van een misdrijf.

Tips/informatie

De politie is op zoek naar getuigen. Mensen die woensdag in de vroege ochtend tot 10.00 uur iets bijzonders of verdachts gezien hebben op de Ringbaan Zuid in Weert of andere informatie hebben, kunnen dit doorgeven via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.