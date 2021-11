Opnieuw aanhoudingen na ongeregeldheden Heracles - Ajax

Foto ter illustratie.

De afgelopen week zijn twee mannen aan de kant van Ajax aangehouden: één van 25 jaar uit Zwolle en één van 26 jaar uit Nijverdal. Zij zijn inmiddels heengezonden in afwachting van hun zaak.

Eerder werden er al vier personen aangehouden aan de kant van Heracles. Dat waren twee mannen uit Almelo van 23 en 24 en twee mannen uit Wierden van 20 en 21 jaar. Ze zijn allemaal aangehouden voor openlijke geweldpleging. Zij zijn al voor de rechter verschenen (snelrecht).

Politie tilt zwaar aan het geweld

De politie wil dat mensen op een plezierige en veilige wijze kunnen genieten van de sport. “Dit soort ongeregeldheden verpest de sfeer van een voetbalwedstrijd en maakt dat supporters zich onveilig voelen. Daarom wordt de zaak hoog opgenomen”, reageert teamchef Marije Castilla-ter Beek. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Getuige geweest?

Heeft u iets gezien van de vechtpartijen of heeft u beelden gemaakt? Deel deze informatie dan met ons. U kunt het onderstaande tipformulier gebruiken of bellen met 0900-8844. Het is ook mogelijk om anoniem informatie te delen via Meld Misdaad Anoniem. Alleen de informatie uit uw tip komt dan bij de politie terecht. Uw gegevens blijven voor ons onbekend.

2021509487 JS