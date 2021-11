19-jarige aangehouden voor bezit illegaal zwaar vuurwerk in Almere

De politie ontving meerdere anonieme meldingen over vuurwerkoverlast in de Waterwijk. Hierop volgde een bezoek aan het opgegeven adres. Bij aankomst en tijdens de doorzoeking werd het illegaal vuurwerk aangetroffen in de woning van de verdachte. Het gaat om in totaal 136 kilo categorie 4 vuurwerk, onder andere 120 stuks Cobra6. Het vuurwerk is in beslag genomen en zal worden vernietigd.

Illegaal vuurwerk is al jaren een toenemend maatschappelijk probleem. Het zorgt voor veel overlast, schade, letsel, doden en het is schadelijk voor het milieu. Ook zien we dat illegaal vuurwerk niet alleen meer rond Oud en Nieuw afgestoken wordt. Criminelen maken steeds vaker gebruik van illegaal vuurwerk voor bijvoorbeeld ram- en plofkraken. We zien een toename in het gebruik van dit type vuurwerk tegen hulpverleners en de politie. Daarom wordt er snel en hard opgetreden bij het transport, de handel, opslag en het gebruiken van illegaal vuurwerk. Dit geldt ook voor het misbruiken van legaal vuurwerk.

Meld dit altijd via 0900-8844. Liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.