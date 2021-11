Vier aanhoudingen in onderzoek naar opruiing Lopik

In het onderzoek naar de Whatsapp-groep wist de recherche meerdere personen te identificeren. Daarop hebben agenten direct opgetreden en hielden zij vrijdag 26 november een 15-jarige jongeman uit Lopik en drie mannen van 28, 31 en 46 jaar eveneens uit Lopik aan. Alle personen worden verdacht van het aansporen tot geweld en zitten nog vast.

SMS-bom

De politie stuurde in samenwerking met het openbaar ministerie een SMS-bom naar alle deelnemers van de whatsapp-groep. Hierin werden de personen opgeroepen om niet te gaan rellen en dat hun identiteit bij de politie bekend is.

De recherche zet het onderzoek voort.

Opruiing

Opruiing is een strafbaar feit. Niet alleen het plaatsen van dit soort berichten, maar ook het delen ervan kan grote gevolgen hebben. Voor dit soort vergrijpen krijg je een strafblad en dat heeft grote gevolgen voor je toekomst. Dus plaats / deel dit soort berichten niet en blijf thuis.

Iets gehoord of gezien?

Ziet u dat er in uw omgeving wordt opgeroepen tot ongeregeldheden of heeft u andere informatie die voor ons van belang kan zijn? Neem dan contact met ons op via het meldformulier op politie.nl of 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.