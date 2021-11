Twee mannen aangehouden voor diefstal uit voertuigen

Rond 03.15 uur ontvingen agenten de melding van een verdachte situatie op de Meerzichtlaan in Zoetermeer. Toen zij daar arriveerden troffen zij de twee verdachten in hun voertuig aan. De twee mannen maakten een nerveuze indruk. Toen de agenten hun auto controleerden, zagen zij meerdere gestolen gereedschappen in de auto liggen. Niet veel later vonden de agenten een aantal opengebroken bestelbussen in de omgeving van de Meerzichtlaan. De twee verdachten, Rotterdammers van 33 en 30 jaar oud, zitten op dit moment vast en worden gehoord. Hun voertuig en de gereedschappen zijn in beslag genomen.



Getuigen gezocht

Heeft u op vrijdagochtend 26 november tussen 02.00 en 03.15 uur iets verdachts gezien op de Meerzichtlaan of in de omgeving? Dan komen wij graag met u in contact via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, bel dan 0800-7000.