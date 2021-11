Auto doorgereden na ongeval

Rond 20:25 uur kreeg de politie een melding van een aanrijding op de A7 in de buurt van Wijdewormer. Bij het ongeval aangekomen stond een personenauto zwaar beschadigd in de middenberm. De bestuurster, een 36-jarige vrouw uit Hoorn, was mogelijk de macht over het stuur verloren nadat een donkerkleurige personenauto tegen haar auto was gebotst. Zij reed over de A7 in de richting van Purmerend toen deze auto haar met hoge snelheid van rechts inhaalde. Bij het wisselen van rijbaan kwam deze auto tegen de voorkant van de andere auto waarna deze van de weg raakte. De twee inzittenden, een 36-jarige vrouw en een 42-jarige man uit Hoorn, raakten niet gewond bij de aanrijding.



De politie roept getuigen op zich te melden. Heeft u het ongeval op de A7 rond 20:25 uur gezien? Heeft u rond dit tijdstip over de A7 gereden en de auto’s voor of na het ongeval zien rijden of heeft u mogelijk dashcam-beelden? Of heeft u andere informatie over dit ongeval? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000 (M.). U kunt ook uw tips en beelden achterlaten via het tipformulier.



2021247265