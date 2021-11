Man overleden na eenzijdig verkeersongeval

In de nacht van zterdag op zondag 26 november kwam bij de politie rond kwart voor drie de melding binnen van een verkeersongeval op de Oudedijk. Daar aangekomen zagen de agenten dat dee auto van het slachtoffer total loss tegen een boom stond. Hulpverleners hebben de man nog gereanimeerd maar helaas overleed hij ter plaatse aan zijn verwondingen.

De weg is enige tijd afgesloten geweest in verband met onderzoek. Vermoedelijk is de jongen de macht over het stuur verloren en tegen de boom gekomen. Er zijn geen aanwijzingen dat er anderen betrokken waren bij het ongeval.