Politie vindt hennep na ongeval

De auto reed rond 14.00 uur richting Bergen op Zoom en kwam via de rechterberm en het talud in een sloot tot stilstand. De twee inzittenden werden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een man (27) uit Roosendaal en een man (27), waarvan de woonplaats nog wordt onderzocht. Agenten troffen ter plaatse hennep aan. Nadat de auto uit de sloot was getakeld, is deze in beslag genomen en voor verder onderzoek weggesleept.

Na behandeling in het ziekenhuis werd de man, met de nog onbekende woonplaats, rond 17.50 uur aangehouden en naar een politiecellencomplex gebracht. Hij zit nog vast en wordt zondag verhoord. De Roosendaler is in het ziekenhuis opgenomen.