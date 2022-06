UPDATE: Derde verdachte aangehouden in verband met overleden man

Een dag nadat het slachtoffer gevonden werd, zijn er twee mannen uit Utrecht aangehouden. Daar is nu een derde verdachte bij gekomen. Op dinsdag 21 juni werd er een 29-jarige man uit Utrecht aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het overlijden.

Misdrijf

Rond 22.30 uur kwam er een melding binnen bij 112 dat er een overleden persoon lag in een woning aan de Karpaten. Agenten gaan op de melding af en stellen een onderzoek in. De omgeving werd afgezet voor onderzoek. En er werd direct een buurtonderzoek ingesteld. In eerste instantie was het nog onduidelijk waar het slachtoffer aan was overleden. Het onderzoek van de recherche en de forensische opsporing wijst nu uit dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen.

Verdachten

Eerder werden op donderdagavond 14 april een 40-jarige en een 51-jarige man uit Utrecht aangehouden. Ook zij worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer. De exacte rol van de drie aangehouden verdachten wordt verder onderzocht.

Heeft u informatie over deze zaak?

Weet u meer over deze zaak en heeft u nog niet met de politie gesproken? Bel dan 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).