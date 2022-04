Buddyhond heeft meerwaarde voor agent met PTSS

Bij de politie loopt al jaren een proef met buddyhonden. Zo’n zestig (oud-) politiemensen met PTSS krijgen in het dagelijks leven hulp van zo’n speciaal opgeleide hond, betaald door de politie. De buddyhond geeft hen kwaliteit van leven terug, laten ze weten in vraaggesprekken. Maar het wetenschappelijk bewijs daarvoor ontbrak tot dusver. In opdracht van de politie zochten onderzoekers van de Politieacademie en Radboud Universiteit daarom naar concrete data over de invloed van een buddyhond bij PTSS. Heeft een buddyhond meerwaarde en zo ja, waar zit dat dan precies in?