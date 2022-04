125 cavia’s in beslag genomen

In een loods in de gemeente Hellendoorn, is gisteren donderdag 21 april, naar aanleiding van een melding bij het Landelijk Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), onderzoek gedaan. Medewerkers van de dierenpolitie en de inspecteur van het LID troffen in de loods 125 verwaarloosde cavia’s en drie konijnen aan. De 22-jarige eigenaresse is eerder als verdachte aangemerkt in verband met overtreding van regels waarbij gezondheid en welzijn van dieren in het gedrang komen.

Het vermoeden is dat de vrouw bedrijfsmatig bezig is met het fokken en verkopen van deze cavia’s. Ze voldoet mogelijk niet aan de wettelijke eisen. Zo heeft ze onder andere geen vakbekwamheidsdiploma, bezit ze geen UBN-nummer, voert geen gezondheidsprotocollen uit en voldoet ze niet aan de aanmeldingsplicht. Hierover zal ze nader gehoord worden.

De aangetroffen cavia’s verbleven in zwaar vervuilde hokken en hadden huid- en vachtproblemen. Een dierenarts heeft de gezondheidstoestand bekeken waarna besloten werd om de dieren in beslag te nemen. Tegen de vrouw wordt proces-verbaal opgemaakt. De vrouw was reeds onder behandeling van hulpverlenende instanties. Mogelijk is zij niet instaat om tot verzorging van dieren over te gaan. Gezien haar gedragingen is haar zorgkader wederom geïnformeerd.

