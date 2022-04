Fietser zwaargewond na ongeval

De twee fietsers botsten frontaal op elkaar, waarbij een van de fietsers hard ten val kwam. Hij is met ernstig hoofdletsel door de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis.

Getuigen gezocht

Over de toedracht bestaat nog veel onduidelijkheid. De politie zoekt getuigen om de oorzaak van het ongeval te achterhalen. Heeft u het ongeval zien gebeuren, of was u rond 20:15 uur in de omgeving van het tunneltje bij de Binckhorstlaan/Lekstraat? Dan komen we graag met u in contact! Informatie kunt u via het telefoonnummer 0900-8844 delen. Blijft u liever anoniem, dan kunt u 0800-7000 bellen.