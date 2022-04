Getuige herkent jonge inbrekers

Het drietal was zondagmiddag 17 april in op inbrekerspad. Daarbij werden uit een school aan de Merellaan in Goes en uit de naastgelegen kinderopvang goederen gestolen.

Op camerabeelden van de school waren de drie jonge kinderen rond 16.50 uur te zien. Na een getuigenoproep van de politie konden de kinderen worden achterhaal. De politie heeft een zorgmelding opgemaakt zodat gepaste maatregelen kunnen worden genomen. Gezien de leeftijd van de jonge dadertjes worden er over het onderzoek verder geen mededelingen gedaan.