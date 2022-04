Aanhouding na mishandeling

Als agenten bij het slachtoffer aankomen, zien ze dat hij enkele verwondingen heeft die later in het ziekenhuis behandeld worden. Aan de hand van het signalement zien agenten in de omgeving van het incident de verdachte met zijn hond lopen. De verdachte, een 33-jarige man uit Oss, wordt aangehouden en zijn hond in beslag genomen. Ook hij heeft verwondingen die in het ziekenhuis behandeld worden. De Officier van Justitie zal een besluit nemen over wat er met de hond en de verdachte moet gebeuren.