Bestuurder onder invloed trekt spoor van vernielingen

Rond 12.30 uur kreeg de politie een melding dat er een auto waarvan een kentekenplaat miste over de Midden-Brabantweg (N261) richting Tilburg reed. De bestuurder van deze auto zou gevaarlijk rijgedrag vertonen. De automobilist zou vervolgens op de kruising met de Heikantlaan een aanrijding hebben veroorzaakt, waarna hij door rood licht reed en zijn weg weer vervolgde richting de Bachlaan. Ook daarna ontving de politie nog diverse meldingen over de verdachte automobilist.

Eerder die dag

Twee politieagenten sloegen direct aan op de melding, omdat ze eerder die zaterdagochtend op verzoek van politiemensen uit de eenheid Oost-Brabant ook al uitgekeken hadden naar een auto die voldeed aan de nu opgegeven informatie. De verdachte, die volgens het zaterdagochtend doorgegeven kenteken in Udenhout woont, zou die ochtend rond 10.15 uur in Oost-Brabant, op de Helvoirtseweg (N65) in Vught, ook al een aanrijding hebben veroorzaakt en daarna zijn doorgereden. De agenten troffen hem zaterdagochtend echter niet aan. Toen er zaterdagmiddag opnieuw meldingen binnenkwamen over dezelfde auto plus bestuurder, reden de agenten opnieuw naar het woonadres van de tenaamgestelde van de verdachte auto, zagen de auto staan en de bestuurder uitstappen. Ze spraken de man, een 38-jarige inwoner van Udenhout, aan en vroegen hem naar zijn rijbewijs. Ook moest hij meewerken aan een blaastest, waaruit bleek dat de man onder invloed was. Hij is aangehouden op verdenking van het verlaten van een plaats van een ongeval en meegenomen naar het politiebureau. Daar weigerde hij mee te werken aan een ademanalyse en een bloedproef.

Kerfstok

Na onderzoek bleek de verdachte nog meer op zijn kerfstok te hebben. Zo had hij zaterdagochtend rond plusminus 11.00 uur een aanrijding gehad met een 41-jarige inwoner van Waalwijk. Kort daarvoor had de verdachte zich al schuldig gemaakt aan rijden door rood licht, bumperkleven en onnodig claxonneren. Op de kruising van de Mozartlaan met de Bachlaan en de Reigerbosweg reed de verdachte vermoedelijk opzettelijk tegen de auto van de man uit Waalwijk en reed daarna weg. De man uit Waalwijk heeft aangifte gedaan van verlaten plaats ongeval en vernieling.

Bovendien bleek uit onderzoek dat de verdachte helemaal geen auto mocht rijden. Zijn rijbewijs bleek na een eerder verkeersfeit te zijn ingevorderd. Ook dit wordt meegenomen in het dossier dat tegen de man wordt opgemaakt. De auto waarin de man reed is in beslag genomen. De verdachte is in verzekering gesteld en voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet.