Twee minderjarigen aangehouden voor overval Utrechts restaurant

Uitgebreid onderzoek heeft geleid naar de identiteit van de twee jonge overvallers. Hiermee is het onderzoek echter nog niet afgerond. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De overval vond plaats op woensdag 26 januari 2022. De twee jongens kwamen die bewuste woensdagavond rond 19.30 uur het restaurant binnen aan de Zevenwouden en bedreigden een medewerker met een taser. Na een greep uit de kassa gingen de verdachten er direct vandoor.

Heeft u meer informatie?

Wie is er die bewuste woensdag 26 januari 2022 rond 19.30 uur in de buurt van het restaurant en/of het winkelcentrum geweest? Wij komen graag in contact met mogelijke getuigen die de politie nog niet heeft gesproken. Of heeft u camerabeelden die nog niet gedeeld zijn met de politie? Reed u in de buurt en heeft u wellicht dashcam beelden? Alle informatie is welkom. Neem contact op met 0900-8844 of onderstaand tipformulier. Liever anoniem informatie delen? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.