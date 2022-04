Vijf succesvolle aanhoudingen voor scooterdiefstallen

Sinds februari 2022 zijn we een onderzoek gestart naar toenemende scooterdiefstallen in de gemeenten Zeist en Bunnik. Dit omdat er in de cijfers een sterke stijging te zien is in vergelijking met omliggende gemeenten.

In beeld

Het onderzoek naar deze scooterdiefstallen bestaat momenteel uit acht zaken. Van deze acht zaken hadden we bij zeven aangiftes goed bruikbare beelden. De meeste diefstallen vonden plaats in Zeist-Noord (Laan van Vollenhoven) en Zeist-West (De Clomp, Couwenhoven en Nijenheim). Aan de hand van de beelden kregen we vijf verdachten in beeld, allemaal rond de 15 jaar.

Succesvolle samenwerking

Omdat het bij deze zaken over een jonge groep verdachten gaat, hebben we een succesvol project opgezet. Dit is een project geworden in samenwerking met Veilig Thuis, raad van de kinderbescherming, VVC (veelvoorkomende criminaliteit), blauw en de wijkagenten.

Tijdens dit project hebben we ook gebruik gemaakt van zogeheten lokscooters met bakens. Deze scooters hebben we twee weekenden ingezet, helaas zonder resultaat. De verdachten in deze zaak zijn later aangehouden en gehoord. Het onderzoek naar deze verdachten en een eventuele heler loopt nog.

Iets verdachts?

Zet je scooter waar mogelijk altijd in een stalling, schuur of box en zet hem altijd op slot met minimaal twee goede sloten. Ben je toch slachtoffer geworden van diefstal? Doe dan altijd aangifte. Dit kan online, of maak een afspraak via 0900 – 8844. Ziet u iets verdachts? Bel dan altijd 112.