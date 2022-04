Twee aanhoudingen na woningoverval Merellaan in Maassluis

Foto: stockfoto politie



Rond 18.45 uur ging de bel van de woning aan de Merellaan. De bewoners deden nietsvermoedend open. De twee mannen die voor de deur stonden, drongen de woning binnen. Onder bedreiging van een mes hebben ze persoonlijke bezittingen van de bewoners buit gemaakt. Gelukkig raakten de bewoners niet gewond. Na het huis doorzocht te hebben, zijn de overvallers het huis uit gevlucht. De bewoners belden de hulpdiensten en de politie startte meteen een onderzoek.



Naar aanleiding van het signalement van de overvallers dat verspreid werd, kwamen agenten de mogelijke vluchtauto van de overvallers op het spoor. De twee inzittenden voldeden aan het signalement en werden aangehouden. Het gaat om een 19-jarige man uit Alkmaar en een 20-jarige man uit Assendelft. Hun rol en betrokkenheid bij de overval wordt onderzocht, ze worden verhoord op het politiebureau.



Heeft u nog niet met de politie gesproken, maar heeft u wel informatie over deze woningoverval? Dan komen we graag in contact met u via één van de onderstaande manieren.