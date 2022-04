Overval op casino

Twee daders kwamen vlak voor de sluiting het casino binnen en dreigden klanten en personeel met een mes. Onder bedreiging vluchtten de daders met een onbekende buit te voet weg. Zover bekend raakte niemand gewond, maar de impact is enorm groot. Agenten vonden tijdens het buurtonderzoek op de Marktstraat een gescheurde tas met gestolen munten. De munten werden direct teruggegeven aan de eigenaar van het casino. Het spoor van de daders liep tot op de Markt. Hoe de daders verder gevlucht zijn, is onbekend. De politie zoekt naar meer informatie en misschien zijn er camerabeelden en vraagt of mensen hun camera willen uitlezen om te zien of er iets is vastgelegd.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die meer informatie hebben over deze zaak. Zij kunnen bellen met 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie over deze zaak deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2022-105785.